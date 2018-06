Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

L'Angleterre connaît son premier blessé.

L'Angleterre connaît son premier blessé.

.. et il s'agit de son sélectionneur! Gareth Southgate s'est luxé l'épaule droite mercredi en faisant son jogging, a annoncé la Fédération anglaise (FA), un pépin inhabituel dont il a préféré rire.

"C'est mieux que ça tombe sur moi que sur un joueur!", a souri le technicien, cité dans le communiqué de la FA.

Southgate a subi le contrecoup 36 heures plus tard de sa célébration sur le deuxième but de Harry Kane lundi, qui avait offert dans le temps additionnel la victoire aux Trois Lions face à la Tunisie (2-1).

"Je ne dois peut-être pas célébrer les buts d'une façon aussi physique dans le futur!", a-t-il blagué. "Le médecin m'a bien dit que lancer le poing au ciel n'est plus une option."

Il s'est blessé mercredi en faisant son jogging autour du camp de base anglais de Repino, une station balnéaire sur le golfe de Finlande située au nord de Saint-Pétersbourg. Il a été traité dans un hôpital voisin avant de retrouver ses joueurs pour une réunion avant l'heure du dîner, a détaillé la FA.

"Je suis seulement un peu dégoûté, parce que j'étais en route pour battre mon record sur 10 km!", a-t-il précisé.

Des photos du communiqué de la Fédération montrent Southgate animer une réunion tout sourire, le bras en écharpe.

L'Angleterre poursuit son tournoi dimanche face au Panama.



- © 2018 AFP