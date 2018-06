Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les milieux excentrés Cristian Rodriguez et Carlos Sanchez ont été titularisés par le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabarez pour le deuxième match de la Celeste au Mondial, face à l'Arabie saoudite, mercredi à Rostov (17h00).

L'ancien Parisien Rodriguez et Sanchez avaient effectué de bonnes entrées en jeu lors du premier match de l'équipe sud-américaine, difficilement remporté face à l'Egypte (1-0).

Ils remplacent Nahitan Nandez et Giorgian De Arrascaeta, tous deux décevants face aux Pharaons.

Pour le reste, l'équipe du maestro Tabarez est sans surprise, avec le duo d'attaque Cavani-Suarez et la charnière 100% Atlético de Madrid Godin-Gimenez.

Côté saoudien, le sélectionneur Juan Antonio Pizzi a procédé à quatre changements dans l'équipe qui avait été balayée 5-0 par la Russie.

Le gardien Al-Owais, le défenseur Al-Bulayhi, le milieu Bahbri et l'attaquant Al-Muwallad sont ainsi titularisés.

Les équipes:

Uruguay: Muslera - Varela, Godin, Gimenez, Caceres - Rodriguez, Bentancur, Vecino, Sanchez - Suarez, Cavani

Sélectionneur: Oscar Tabarez (URU)

Arabie Saoudite: Al-Owais - Al-Burayk, Al-Bulayhi, (Osama) Hawsawi, Al-Shahrani - Bahbri, Otayf, Al-Faraj, Al-Jassim, Al-Dawsari - Al-Muwallad

Sélectionneur: Juan Antonio Pizzi (ARG)

Arbitre: Clément Turpin (FRA)



