Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"C'est une grande fierté personnelle, mais ça reste secondaire parce qu'on est en pleine Coupe du monde", a souligné le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris, qui s'apprête à honorer sa 100e sélection en équipe de France jeudi contre le Pérou.

"C'est une grande fierté personnelle, mais ça reste secondaire parce qu'on est en pleine Coupe du monde", a souligné le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris, qui s'apprête à honorer sa 100e sélection en équipe de France jeudi contre le Pérou.



"La meilleure manière de profiter de ça, c'est de continuer à gagner pour la dynamique de l'équipe", a insisté le portier de 31 ans.

"Je reste le même avec la même passion et plus d'expérience. C'est difficile de rester dans la durée. J'en suis très fier. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et en dehors, pour accompagner la jeune génération et faire preuve de leadership", a conclu le gardien de Tottenham.

"Atteindre cette barre de cent sélections, c'est symbolique, ça représente une longévité au très haut niveau. Il y a quelques années qu'il est là et il est censé augmenter encore ce compteur", a salué de son côté le sélectionneur Didier Deschamps.

Lloris a fait ses premiers pas en Bleu le 19 novembre 2008 lors d'un match amical contre l'Uruguay (0-0) au Stade de France.



- © 2018 AFP