Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

"Nous n'avons rien à perdre" face à l'Argentine, a lancé le sélectionneur croate Zlatko Dalic mercredi, à la veille d'un match crucial du groupe D, pour l'instant dominé par la Croatie mais où l'Albiceleste et sa star Lionel Messi doivent se racheter après le match nul (1-1) face à l'Islande.

"Nous n'avons rien à perdre" face à l'Argentine, a lancé le sélectionneur croate Zlatko Dalic mercredi, à la veille d'un match crucial du groupe D, pour l'instant dominé par la Croatie mais où l'Albiceleste et sa star Lionel Messi doivent se racheter après le match nul (1-1) face à l'Islande.



Le Barcelonais, coupable d'avoir raté un penalty pour l'entrée en lice de l'Argentine, "ne doit pas porter toute la responsabilité" de cet échec, a martelé le coach argentin Jorge Sampaoli en conférence de presse, exhortant ses joueurs à "étouffer l'adversaire".

. Sous pression ?

Zlatko Dalic (sélectionneur de la Croatie): "Cela va être notre match le plus facile car nous n'avons rien à perdre. Cela va être un grand match. La pression est moins sur nous car nous avons trois points dans notre besace (obtenus contre le Nigeria, 2-0)".

Ivan Rakitic (milieu de la Croatie): "Nous savons que le match est crucial pour les deux équipes. Un match est déjà derrière les deux équipes, et il n'y a plus beaucoup de place pour manquer des opportunités".

Jorge Sampaoli (sélectionneur de l'Argentine): "Nous voulons nous qualifier pour la phase suivante, c'est pour cela que nous sommes venus. Nous ne voulons pas arriver au dernier match sans avoir cette possibilité. Le plus important sera de mettre la manière, avec beaucoup de joueurs pressant haut pour essayer d'étouffer l'adversaire".

. Messi, danger, ou Messi à blâmer ?

Sampaoli: "Nous avons été bien bouleversés de ne pas avoir gagné ce match (contre l'Islande). Mais je pense que Leo ne doit pas porter toute la responsabilité. Quand il réussit avec l'Argentine, tout le monde en profite. Mais quand l'Argentine perd, c'est toujours de la faute de Leo. Je pense que cela n'est vraiment pas juste. Leo est un héros pour l'Argentine, probablement comme Diego (Maradona) à l'époque. Le numéro 10 de Messi ou de Maradona, cela a une valeur. Je pense que (Messi) est le meilleur du monde, et cela nous donne un avantage, mais c'est impossible pour un joueur de changer les réalités d'un match".

Dalic: "Messi est le meilleur au monde, nous ne pourrons pas l'arrêter avec un seul joueur, la seule manière est de le faire avec toute l'équipe. Mais l'Argentine n'est pas seulement Messi, il y a beaucoup de bons joueurs, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur Messi. Il faudra former un bloc compact, comme nous l'avons fait contre le Nigeria".

. Des changements ?

"La préparation de ce match mérite un plan de jeu différent du premier, car l'adversaire est totalement différent. Nous devons trouver de la solidité pour pouvoir ensuite développer notre attaque. On essaie de se renforcer des deux côtés", a insisté Sampaoli, qui devrait passer à un système à trois défenseurs et remplacer Angel Di Maria par Christian Pavon, qui a "énormément de potentiel".

Dalic, de son côté, a simplement indiqué qu'il pourrait effectuer des changements mais rien de "majeur".



- © 2018 AFP