Le manager de l'équipe d'Allemagne Oliver Bierhoff a dénoncé mercredi des attaques "en dessous de la ceinture" contre certains de ses joueurs, dont Mesut Özil cible de violentes critiques à la fois pour son jeu et pour son attitude dans "l'affaire" de sa rencontre avec le président turc.

"Nous devons vivre avec les critiques qui nous accablent depuis notre défaite contre le Mexique, et dont la plupart sont justifiées, a dit Bierhoff lors de la rencontre quotidienne de la Mannschaft avec la presse à Sotchi, mais je regrette que quelques commentaires aient tapé en dessous de la ceinture, pas seulement pour Mesut Özil, mais en général".

"Les critiques sévères, c'est ok, mais pas les commentaires déplacés contre des champions du monde qui ont beaucoup donné. Nous ne devons pas nous laisser perturber par cela, et nous devons rester concentrés sur ce qui est important", a ajouté Oliver Bierhoff, alors que les champions du monde jouent samedi contre la Suède un match crucial qu'ils n'ont pas le droit de perdre s'ils veulent poursuivre le tournoi.

Le manager de la Mannschaft n'a pas cité explicitement les commentaires qui lui avaient parus "en dessous de la ceinture", mais l'attaque la plus visible ces derniers jours est venue de Lothar Matthäus, ancien international aujourd'hui devenu l'un des consultants les plus en vue des médias allemands.

Matthäus a accusé Özil de n'avoir "pas envie" de jouer avec l'Allemagne, et a suggéré un lien entre son supposé manque de passion et sa récente rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a provoqué un violent débat sur la loyauté envers l'Allemagne du joueur aux racines turques.



