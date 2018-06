Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Côté tribunes, le match est plié: des milliers de supporters du Pérou sont arrivés à Ekaterinbourg pour soutenir leur équipe, qui défie la France jeudi pour sa deuxième rencontre de poule du Mondial-2018 en Russie.

"Ca fait 36 ans (depuis le Mondial-1982) que nous n'avions plus disputé une Coupe du monde, c'est normal que nous soyons aussi nombreux", s'enthousiasme Hector Cabral, venu avec toute sa famille depuis Los Angeles et qui pronostique une victoire 3-1 contre les Français.

La grande majorité des supporters interrogés par l'AFP font partie de la diaspora péruvienne, comme Alonso, qui a fait le trajet depuis Bogota en Colombie. "Nous avons fait Bogota-Paris-Moscou. Mais le plus compliqué, c'était d'aller à Saransk (dans l'Ouest de la Russie) pour le premier match contre le Danemark (défaite 1-0 des Péruviens). Il n'y avait pas assez d'avions, plus de places dans les trains... On a dû faire ça en voiture", s'amuse le trentenaire.

Dans les rues d'Ekaterinbourg, la ville hôte la plus à l'est du pays, ils sont nombreux à défiler avec les couleurs rouges et blanches de la sélection sud-américaine en criant "Si, se puede", "oui ils peuvent le faire", sûrs des chances de leur équipe contre la France.

"Quelque chose s'est construit pendant ces derniers mois avec une longue série d'invincibilité avant le Danemark", poursuit Alonso, maillot de sa sélection sur le dos. "Cela tient aussi à la personnalité du sélectionneur Ricardo Gareca. Au Pérou, il y a beaucoup de pression, notamment de la presse, et il a su très bien gérer ça".

Alex est venu en Russie avec son frère, avec qui il vit à Madrid, en Espagne. "Nous sommes très nombreux ici. Le Pérou est une grande famille, nous sommes tous frères et soeurs, tous derrière les nôtres. Contre le Danemark, 90% du stade était aux couleurs péruviennes. Et demain, on sera encore beaucoup plus nombreux que les Français", souligne-t-il.

Les supporters péruviens passent pour être une des plus grosses délégations de cette Coupe du monde, avec plusieurs dizaines de milliers de fans, très loin devant les Français qui ne devraient pas être plus de 2.000 jeudi soir.



