Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

L'espoir né de la présence de Mohamed Salah s'est transformé en consternation chez les supporters égyptiens après la défaite mardi de leurs favoris contre la Russie (3-1), qui scelle presque l'élimination des Pharaons du Mondial-2018.

L'espoir né de la présence de Mohamed Salah s'est transformé en consternation chez les supporters égyptiens après la défaite mardi de leurs favoris contre la Russie (3-1), qui scelle presque l'élimination des Pharaons du Mondial-2018.



"C'est une catastrophe! Une catastrophe!", s'écrie Bassem, un étudiant de 21 ans qui porte le maillot de la sélection pour l'occasion. "Tout ça pour quoi?", se demande-t-il, abattu par le second revers en autant de rencontres de son pays.

Une défaite qui signifie quasiment l'élimination pour l'Egypte d'une Coupe de monde longtemps désirée, après une attente de 28 ans, avant un dernier match contre l'Arabie saoudite lundi.

Dans une banlieue de Giza, le grand gouvernorat voisin du Caire, des écrans, grands ou géants, avaient été installés par les cafés sur une large place publique, attirant des milliers de supporters venus soutenir leurs Pharaons.

Un spectacle inimaginable dans le centre-ville du Caire et ses alentours, où tout rassemblement d'ampleur est empêché par la police qui rode dans les rues particulièrement les soirs de grands matchs.

La présence tant attendue de Mohamed Salah, de retour de blessure, a semblé d'abord rassurer les supporters qui comptaient sur lui.

L'attaquant vedette de Liverpool, blessé en finale de la Ligue des Champions fin mai, était resté sur le banc des remplaçants lors du premier match de l'Egypte face à l'Uruguay (0-1).

"La performance était meilleure que lors du match contre l'Uruguay car il manquait Salah", se console Mohamed, lycéen de 16 ans, qui portait le maillot rouge des Pharaons.

Un énorme cri de joie a ponctué son but marqué sur penalty. Insuffisant pour rattraper les trois buts enregistrés par les Russes.

- "Enorme frustration" -

Entre des vendeurs de drapeaux tricolores et des pâtisseries tenues par des réfugiés syriens, les grimaces et airs d'effroi ont rapidement habillés les visages des jeunes fans de football comme des familles venues en masse.

Certains étaient attablés, d'autres fixaient les écrans en étant juchés sur les toits de voitures garées autour de la place. Les supporters voulaient voir leur rêve d'une qualification.

"Mon sentiment à cet instant, c'est la frustration, une énorme frustration", s'exclame Rasha, une jeune pharmacienne trentenaire qui garde le sourire aux côtés de ses amies toutes aussi expressives.

"Je ne m'intéresse pas beaucoup au foot mais c'est la Coupe du monde, c'est Salah", s'enthousiasme-t-elle malgré la défaite, après une soirée passée à crier "yalla! yalla!" pour encourager les Pharaons.

"Le pire c'est que maintenant on va nous comparer aux Saoudiens", ironise entre deux bouffées de chicha Abdellatif, un fonctionnaire à la retraite.

L'Arabie saoudite a été écrasée par la Russie 5-0 lors du premier match du Mondial jeudi dernier - un nouveau motif d'espoir pour les supporters, pour enfin décrocher la première victoire de l'Egypte dans une Coupe du monde.



- © 2018 AFP