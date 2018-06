Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Satisfait de la qualification de son équipe pour les 8e de finale du Mondial, le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabarez a tout de même reconnu que la Céleste avait fait "moins bien que ce qu'elle peut faire", mercredi lors de sa victoire 1-0 contre l'Arabie Saoudite.

Q: Quel bilan tirez-vous de ce match ?

R: "On a eu quelques opportunités mais on n'a pas réussi à creuser l'écart. On a réussi à se qualifier. C'est ce qu'on voulait. On doit améliorer des choses, travailler certains aspects. On va jouer contre la Russie, dans une superbe ambiance. C'est une bonne opportunité pour continuer à progresser. On a fait moins bien que ce qu'on peut faire. C'est peut-être le mérite de l'Arabie Saoudite. Ils voulaient exceller après leur défaite et ils méritent tout notre respect car ils ont fait ça très bien."

Q: Pouvez-vous progresser, et dans quels domaines ?

R: "On va essayer de faire mieux. On peut penser que gagner ces matches est facile. Mais les gens en Uruguay ont beaucoup parlé de ces équipes sans bien les connaître. On voit dans cette Coupe du Monde que les équipes se valent. On veut gérer mieux, marquer plus, mais il y a des choses très positives, peut-être moins intéressantes pour les médias et les supporters. On n'a pas encaissé de but, pas pris de jaunes. On sait que les rivaux sont toujours durs et ce respect pour eux est une religion chez nous. On est un petit pays, on a des limites démographiques, on ne peut jamais penser qu'on est les plus forts ou les favoris. Avant, on voyait des 10-1 en Coupe du Monde, mais c'est fini. On a des infos sur les adversaires, la technologie, le foot est joué partout, tout le monde est mieux préparé. Beaucoup de gens parlent des équipes sans connaitre la réalité. Tout le monde vient avec sa fierté nationale. Les clubs peuvent te donner l'argent, la célébrité. Mais la fierté nationale, ça n'est qu'en sélection et tout le monde ici est venu avec ça."

Q: Luis Suarez avait beaucoup de pression et il a répondu...

R: "Il a toujours de la pression. On demande encore plus aux buteurs ou aux créateurs. C'est leur état naturel d'être sous pression. Luis a joué 100 matches avec la sélection et a encore marqué aujourd'hui le but de la victoire. Je trouve qu'il a beaucoup mieux joué. Il s'est battu, a défendu, a pressé, il s'est dépensé. Il est comme ça, généreux. Il a toujours été comme ça, à Groningue, à l'Ajax, à Liverpool, à Barcelone. Il a toujours eu un grand sens des responsabilités. Il prend la pression et il vit avec. Parfois il joue moins bien mais il est tellement fort qu'il y a toujours l'espoir qu'il donne quelque chose à l'équipe."

Propos recueillis en conférence de presse



