Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Arsenal a annoncé lundi le recrutement du gardien allemand Bernd Leno, 26 ans, en provenance du Bayer Leverkusen.

Arsenal n'a précisé ni le montant du transfert, ni la durée du contrat de son nouveau portier. Selon la presse britannique, le club londonien devait débourser 19,2 millions de livres (22 millions d'euros) et lui proposer un contrat de cinq ans.

Arsenal "a accepté les conditions de transfert de Leverkusen", a précisé sur son site internet le club allemand, qui souhaite à son ex-joueur "tout le meilleurs pour les années qui viennent".

Gardien du Bayer Leverkusen depuis 2011, Bernd Leno a joué 230 matches en sept saisons de Bundesliga.

Il compte six sélections en équipe nationale, et faisait partie du groupe vainqueur de la Coupe des Confédération en 2017. Il n'a pas été retenu pour la Coupe du monde en Russie.

Unai Emery, qui a pris la succession du français Arsène Wenger en tant qu'entraineur d'Arsenal, continue donc de remanier l'équipe.

Les "Gunners" ont déjà recruté le défenseur suisse Stephan Lichtsteiner, et renouvelé les contrats de deux jeunes joueurs, Granit Xhaka et Ainsley Maitland-Niles.

Arsenal serait également intéressé par le milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira, qui évolue à la Sampdoria, et le défenseur grec Sokratis Papastathopoulos, du Borussia Dortmund.

Le club a également annoncé mardi le maintien de Steve Bould dans le staff technique qui épaulera Unai Emery la saison prochaine.

Arsenal avait terminé la saison 2017/18 à la sixième place de Premier League, non qualifié pour la Ligue des Champions.



