Le milieu brésilien du Shakhtar Donetsk Fred, 25 ans, a officiellement rejoint Manchester United, où il a signé un contrat de cinq ans pour 60 millions d'euros, a annoncé le club anglais jeudi.

"C'est le plus grand club du monde, je suis heureux de faire partie de cette superbe équipe", s'est enthousiasmé Fred, sur le site internet du club.

"Travailler avec Jose Mourinho, qui a remporté tellement de trophées, est une opportunité que je ne pouvais pas refuser", a précisé Fred, actuellement en Russie avec la sélection auriverde. Le coach mancunien, lui, a insisté "sur l'esprit créatif et la vision de passes de (Fred) qui donneront une autre dimension au jeu" de Manchester.

Fred a marqué 15 buts en 155 matches avec le Shakhtar. En 2015, il avait été contrôlé positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique, pendant la Copa America et suspendu 16 mois avec sa sélection (quatre mois avec le Shakhtar).



