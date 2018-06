Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

Le milieu de terrain allemand de Liverpool Emre Can a signé un contrat de quatre ans avec la Juventus Turin, a annoncé jeudi le club italien.

Le milieu de terrain allemand de Liverpool Emre Can a signé un contrat de quatre ans avec la Juventus Turin, a annoncé jeudi le club italien.



Can, 24 ans, arrivé en fin de contrat avec Liverpool, a disputé 150 matches au cours de ses quatre saisons avec les Reds et inscrit 14 buts.

Non retenu pour le Mondial, le natif de Francfort, qui a porté les maillots du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen avant de rejoindre Liverpool, compte 20 sélections en équipe d'Allemagne.



Par Pirate IRWIN - © 2018 AFP