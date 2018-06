Le Brésil alignera bien Neymar et les mêmes onze titulaires contre le Costa Rica vendredi à Saint-Pétersbourg lors du deuxième match du groupe E du Mondial-2018, a annoncé jeudi le sélectionneur Tite.

"C'est la même équipe qui va débuter", a assuré Tite en conférence de presse, justifiant sa décision par un besoin de "cohérence".

Neymar avait été victime d'un coup à la cheville contre la Suisse dimanche (1-1) et n'avait pas participé à l'entraînement des Brésiliens lundi et mardi. La vedette parisienne a toutefois fait son retour à l'entraînement mercredi.

"Non, il n'a pas de handicap physique", a affirmé Tite. "Il a pris un coup, il a joué 90 minutes. Un joueur a besoin de cinq matches pour être en pleine forme, dans un processus normal. Il a accéléré ce processus."

"Il ne faut pas s'inquiéter" pour Neymar, a rassuré le sélectionneur auriverde, ajoutant qu'il alignerait Neymar même si le match de jeudi ne se disputait pas dans le cadre d'une Coupe du monde.

Après leur faux-départ contre la Suisse, les quintuples champions du monde doivent se reprendre: il leur reste deux rencontres, face au Costa Rica vendredi et contre la Serbie le 27 juin, pour redresser la barre.



- © 2018 AFP