L'attaquant argentin Angel Di Maria débutera sur le banc contre la Croatie, jeudi à Nijni Novgorod, le sélectionneur Jorge Sampaoli ayant préféré s'appuyer sur le duo Lionel Messi-Sergio Agüero plutôt que sur son trio habituel, après la désillusion contre l'Islande (1-1) pour son entrée en lice dans le Mondial-2018.

Sampaoli a choisi de renforcer son milieu de terrain, avec la présence d'entrée de match de Marcos Acuna et Enzo Perez, aux côtés de Javier Mascherano, Maximiliano Meza et Eduardo Salvio, au détriment de Christian Pavon, qui avait démarré contre l'Islande.

Le défenseur Marcos Rojo est la troisième victime du remaniement argentin: Sampaoli lui a préféré le joueur de Séville Gabriel Mercado, aligné aux côtés de Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico.

Côté croate, Zlatko Dalic a fait confiance à l'équipe qui a gagné contre le Nigeria (2-0) pour son entrée en lice, s'appuyant au milieu sur Ivan Rakitic et Luka Modric, derrière un duo Rebic-Mandzukic en attaque.

L'Albiceleste (1 petit point) doit se racheter après un premier match brouillon où elle n'a pas trouvé la faille dans la défense islandaise, sa star Messi devant lui faire oublier le penalty qu'il a raté en seconde période.

Les équipes

Argentine: Caballero - Mercado, Otamendi, Tagliafico - Salvio, Mascherano, Enzo Perez, Marcos Acuña, Meza - Messi, Agüero

Sélectionneur: Jorge Sampaoli

Croatie: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic, Perisic, Modric - Rebic, Mandzukic

Sélectionneur: Zlatko Dalic

Arbitre: Ravsham Irmatov (UZB)



