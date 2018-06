L'attaquant Olivier Giroud, qui a retrouvé sa place de titulaire jeudi contre le Pérou (1-0) s'est montré précieux, en étant à l'origine du but de Kylian Mbappé, plus jeune buteur français de l'histoire en Coupe du monde.

Hugo Lloris: le gardien a réussi sa 100e sélection. Il a eu très peu de travail, mais a été décisif en gagnant son duel face à Guerrero (31e), puis en cueillant un coup franc du même attaquant (87e). Un brin de baraka, aussi, quand le missile d'Aquino vient ricocher sur l'équerre (51e).

Benjamin Pavard: le latéral s'est montré fébrile dans son couloir. Il a peu combiné avec Mbappé et surtout perdu beaucoup de ballons à cause de passes mal assurées. Une déception.

Raphaël Varane: un gros match pour le défenseur du Real Madrid. Il s'est comporté en patron de la défense, présent pour écarter le danger et autoritaire malgré la pression en deuxième période.

Samuel Umtiti: comme son compère Varane, il a été très bon et a bien muselé Guerrero, dans un duel très physique. Rassurant et solide jusqu'au bout.

Lucas Hernandez: moins souverain que lors du premier match, il a eu du mal à contrôler la paire Advincula-Carrillo, et a échoué à conclure sur un duel avec le gardien (43e). Il a toutefois plus apporté vers l'avant que Pavard.

Paul Pogba: il a signé une très bonne première période en étant pratiquement dans tous les bons coups français. Il réalise un beau mouvement à la 11e avant de frapper à côté. Puis, c'est lui qui est à l'origine du but en lançant Giroud, dont la frappe déviée est reprise de près par Mbappé (34e). Remplacé par Steven Nzonzi dans les dernières minutes.

N'Golo Kanté: le milieu a eu du mal à démarrer, mais une fois lancé, il a encore récupéré de nombreux ballons, gênant constamment la construction adverse et présent dans les duels.

Kylian Mbappé: le jeune Parisien a raté son début de match avec une série de mauvais choix, mais il est monté en puissance avec sa talonnade sur le gardien péruvien à la 33e, avant de pousser le ballon au fond après un tir de Giroud dévié par un Péruvien (34e). Il devient ainsi le plus jeune buteur français en Coupe du monde, à 19 ans et six mois. Remplacé par Ousmane Dembélé à la 75e.

Antoine Griezmann: il a encore livré une prestation en demi-teinte, avec trop d'imprécisions dans ses passes vers l'avant. Il frappe à côté à la 10e, puis son tir est bien pris par le gardien péruvien à la 16e. Logiquement remplacé par Fekir en fin de match. "Grizou" doit se reprendre.

Blaise Matuidi: le milieu de la Juventus, de retour dans le onze de départ, n'a pas été à l'aise sur l'aile gauche où Didier Deschamps l'avait placé. Et il a pris un jaune dès la 16e. Décevant.

Olivier Giroud: l'attaquant de Chelsea, qui n'était pas titulaire lors du précédent match, a très bien répondu aux attentes. Il a été très bon dès le début de match avec des remises pour Griezmann ou Mbappé et est à l'origine du but de Mbappé avec sa frappe déviée par un pied péruvien (34e).



