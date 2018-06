Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A 19 ans et six mois, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur - Coupe du monde ou Euro - grâce à sa réalisation jeudi contre le Pérou au premier tour du Mondial-2018, indique le statisticien Opta.

