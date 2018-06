Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le duel entre la Suisse, 6e nation mondiale, et la Serbie, 34e au classement Fifa, semble déséquilibré sur le papier mais "il faut mettre de côté ce statut de favori", a prévenu le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, jeudi en conférence de presse d'avant-match.

. Un "derby" balkanique ?

Vladimir Petkovic (sélectionneur de la Suisse, natif de Bosnie): "Je dirais simplement à mes joueurs que nous avons très bien joué contre le Brésil (1-1) mais que cela n'est pas assez. Il faudra mieux faire contre la Serbie pour remporter le match".

Mladen Krstajic (sélectionneur de la Serbie): "Comme je l'ai dit 100 fois déjà, et je vais le répéter pour la 101e fois, je ne fais pas de politique. Notre objectif est de représenter notre pays de la meilleur manière. Je ne suis pas intéressé par quoi que soit d'autres (...) Petkovic vient de Sarajevo et moi de Zenica donc nous avons deux sélectionneurs différents qui représentent deux sélections différentes."

. La Suisse en favori ?

Vladimir Petkovic: "Vous savez, il faut mettre de côté ce statut d'équipe favorite. On a essayé d'être les meilleurs adversaires sur le terrain (contre le Brésil). C'est la même chose qui se passera vendredi. Il faudra bien se préparer, on a une très bonne équipe face à nous mais on a confiance. Nous voulons démontrer que nous pouvons jouer au plus haut niveau et contre n'importe qui."

Nemanja Matic (milieu de terrain de la Serbie): "Nous savons bien évidemment que si nous gagnons nous pouvons nous qualifier. Nous ferons de notre mieux pour y arriver mais comme vous le savez, nous sommes face à une excellente équipe qui va essayer de tout faire pour remporter trois points. Mais nous allons faire de notre mieux. Nous savons bien ce qui nous attend, l'opposition présente beaucoup de qualités. Ils ont beaucoup d'esprit d'équipe. Mais nous serons prêts. Je n'entame jamais un match en espérant un nul. Ils sont 6e du classement Fifa, et nous 34e, mais nous connaissons notre qualité."

. Shaqiri, danger N.1 ?

Vladimir Petkovic: "Que cela soit pour lui ou les autres, on attend toujours plus. C'est toujours ce que l'on veut parce qu'on ne doit être jamais satisfait de sa performance. On doit toujours pouvoir s'améliorer de 1, 2 ou 10 %, si cela est possible."

Nemanja Matic: "J'ai joué contre lui à de nombreuses reprises (dans le championnat d'Angleterre). Bien sûr, nous avons des extraits vidéo préparés par nos équipes (sur lui). Nous allons essayer de limiter l'espace qu'on va lui accorder pour qu'il ne puisse pas démontrer ses qualités."

