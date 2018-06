"Je veux être le patron de l'équipe de France", claironnait-il avant cette Coupe du monde. Paul Pogba a montré la voie en première période contre le Pérou (1-0), pour aider les Bleus à se qualifier pour les 8es de finale du Mondial-2018.



"Pogboum" est à l'origine du seul but français, grâce à sa subtile ouverture pour Olivier Giroud, dont la frappe déviée par un pied péruvien a été poussée dans le but par Kylian Mbappé (34e). Dès le coup d'envoi, il a affiché une grosse autorité et fait le lien entre la défense et l'attaque, ce qui manquait justement lors de la poussive victoire contre l'Australie (2-1).

Comme ses coéquipiers, le milieu de Manchester United s'est principalement illustré pendant les 45 premières minutes, où il a été dans tous les bons coups. Pogba - 25 ans et 56 sélections - a réalisé un joli mouvement dès la 11e avant de frapper à côté. Il sert ensuite Giroud pour le but de Mbappé (34e), puis amorce un très bon mouvement collectif français à la 39e minute en lançant encore dans la profondeur Mbappé, qui la passe à Griezmann, pas assez précis pour offrir le ballon à Giroud.

- Contraste avec Griezmann -

Le Mancunien a donc signé une grosse première période, d'autant plus remarquée que l'autre leader de l'équipe Antoine Griezmann a encore déçu et a à nouveau été remplacé (par Nabil Fekir) en fin de partie (80e), la tête basse. Pogba a aussi multiplié les consignes sur le terrain, notamment en direction de Mbappé, plus jeune buteur français dans un Mondial à 19 ans et six mois.

Dans une deuxième période beaucoup plus tendue, il y est allé de sa faute à la 86e minute, récoltant un carton jaune, puis a quitté son équipe fatigué, pour laisser entrer Steven N'Zonzi dans les ultimes minutes de la rencontre (89e), après avoir tapé dans la main du taulier Blaise Matuidi.

Pogba enchaîne après son match inaugural contre l'Australie, où il n'avait pas tout bien fait mais avait libéré les siens sur le deuxième but français (2-1). Ce but avait finalement été attribué à Aziz Behich contre son camp, mais c'est bien sa pichenette qui avait poussé l'Australien à dévier le ballon dans sa cage.

Au milieu d'une équipe de France qui n'a pas encore complètement convaincu, "la Pioche" réussit donc ses débuts en Coupe du monde, alors qu'il avait été très critiqué ces dernières semaines après sa saison difficile à Manchester et un match de préparation au Mondial contre l'Italie (3-1) où sa pâle prestation lui avait valu une bordée de sifflets du public niçois et relancé la concurrence avec Corentin Tolisso.

- "On attend beaucoup de lui" -

Car quand on est démonstratif et ambitieux comme Pogba, on est bien obligé de répondre sur le terrain. Juste avant son Mondial, le milieu français était plusieurs fois intervenu dans les médias pour montrer les muscles, notamment sur Canal+: "J'ai été le meilleur jeune (au Mondial-2014, NDLR), j'espère être le meilleur joueur global de la Coupe du monde, ce serait top (...). On va prendre les rênes de l'équipe de France, on va essayer d'être patron, sur le terrain et en dehors".

"On attend beaucoup plus de lui parce qu'il est repérable partout et se fait repérer partout", relève d'ailleurs son ancien entraîneur en sélection de jeunes Pierre Mankowski, interrogé par l'AFP. "Il a une allure tellement facile, on a toujours envie de lui dire, tu pourrais en faire un peu plus. Or, c'est son jeu, c'est son naturel qui est comme ça".

Avec Pogba en fer de lance, Mankowski avait remporté la Coupe du monde des moins de vingt ans en 2013. Cinq ans plus tard chez les A, le milieu français n'en est pas encore là dans ce Mondial-2018, mais au moins endosse-t-il ce costume de patron qu'il réclame tant.



- © 2018 AFP