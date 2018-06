Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Cristiano Ronaldo, auteur du but de la victoire du Portugal face au Maroc (1-0) mercredi, a repris seul, avec quatre réalisations, la tête du classement des buteurs du Mondial-2018 où il avait été rejoint la veille par le Russe Denis Cheryshev.

L'attaquant du Real Madrid, qui avait marqué un triplé pour son entrée en lice face à l'Espagne (3-3) vendredi, est devenu au passage le meilleur scoreur européen en match international, avec 85 buts, devant le Hongrois Ferenc Puskas (84, entre 1945 et 1956), selon le statisticien Opta.

Egalement en verve lors du derby ibérique avec un doublé, l'Espagnol Diego Costa a rajouté de son côté un troisième but au compteur, avec beaucoup de réussite lors de la victoire étriquée contre l'Iran (1-0). Il talonne désormais CR7, à égalité avec Cheryshev.

Classement des buteurs du Mondial 2018 après la journée de mercredi:

4 buts: Cristiano Ronaldo (Portugal)

3 buts: Cheryshev (Russie), Costa (Espagne)

2 buts: Dzyuba (Russie), Kane (Angleterre), Lukaku (Belgique)

1 but: Agüero (Argentine), Coutinho (Brésil), Finnbogason (Islande), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Granqvist (Suède), Griezmann (France), Jedinak (Australie), Kagawa (Japon), Kolarov (Serbie), Krychowiak (Pologne), Lozano (Mexique), Mertens (Belgique), Modric (Croatie), Nacho (Espagne), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Poulsen (Danemark), Quintero (Colombie), Salah (Egypte), Sassi (Tunisie), Suarez (Uruguay), Zuber (Suisse)



