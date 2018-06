Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Des portraits de stars de football comme Maradona, Zidane ou Totti, représentés en généraux du XIXe siècle, sont exposés depuis mercredi à l'Académie des Beaux Art de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, en plein Mondial-2018.

Quarante portraits de joueurs légendaires, parmi lesquels Ronaldo, Messi, Ibrahimovic ou encore George Best, réalisés par un artiste italien, côtoient des sculptures de dieux grecs dans le cadre de cette exposition baptisée "Comme des dieux".

"Tous les portraits sont exécutés en technique de peinture numérique, c'est à dire qu'ils sont faits à la main avec utilisation d'un programme graphique au lieu de peinture et pinceaux", explique à l'AFP l'auteur des portraits, Fabrizio Birimbelli.

L'artiste italien raconte s'être inspiré des portraits du XIXe siècle de généraux russes, mais aussi d'images d'officiers de marine de la Grande-Bretagne à la même époque.

"J'ai ajouté aussi des médailles et des décorations qui ne sont pas correctes du point de vue historique, mais je ne suis qu'un fan de foot", avoue Fabrizio, soulignant ne chercher qu'à "exprimer son admiration aux joueurs de football" dont il a trouvé les photos sur Internet.

Son projet a commencé il y a trois ans "comme une blague", se souvient Fabrizio, expliquant avoir alors réalisé pour un ami son portrait en tenue du XIXe siècle.

"Tout le monde lui demandait qui était cette personnalité de l'époque qui lui ressemblait tellement", sourit l'artiste.

"Ensuite, j'ai fait le portrait de Francesco Totti, comme je suis supporteur de l'AS Roma, et cela a commencé à avancer", raconte-t-il.

"Je n'ai même pas rêvé de voir mes tableaux ici, dans la ville des musées et de l'art, pendant le Mondial", confie Fabrizio, dont l'exposition se tient à Saint-Pétersbourg jusqu'au 5 juillet.



