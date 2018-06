Près de 11 millions de personnes ont suivi la rencontre entre l'équipe de France et le Pérou jeudi après-midi sur TF1, donnant de nouveau à la chaîne privée une part de marché astronomique, selon des chiffres de Médiamétrie diffusés vendredi.

En moyenne 10,7 millions de téléspectateurs ont suivi le match diffusé entre 17H et 19H sur TF1, qui a permis à la France de se qualifier en 8es de finale, soit une part d'audience (tous âges confondus) de 65,9%.

Selon les indications de la chaîne, un pic de 13,7 millions de téléspectateurs a été atteint durant la retransmission. Et, parmi les catégories de téléspectateurs, sa pda s'élève à 76% chez les hommes de moins de 50 ans, 77% sur les hommes de 15 à 34 ans, mais aussi 66% chez les femmes de moins de 50 ans responsables des achats (catégorie ayant remplacé les fameuses "ménagères de moins de 50 ans").

Le premier match des Bleus dans ce Mondial-2018, France-Australie, diffusé à un horaire encore plus favorable (un samedi midi) avait attiré quant à lui 12,6 millions de téléspectateurs, soit 69% de part d'audience.

TF1 est la seule chaîne française qui retransmet en clair ce Mondial, parallèlement au bouquet payant BeIN Sport.



