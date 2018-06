Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Suède a "une opportunité extraordinaire" de peser sur la suite de la Coupe du monde samedi contre une Allemagne au bord de l'élimination, s'est réjoui vendredi le sélectionneur Janne Andersson, s'attendant à vivre "le genre de match qu'on attend dans une vie".

- L'outsider suédois: 'Capables de gagner' -

Janne Andersson: "Nous n'avons pas un déficit d'expérience par rapport aux Allemands. Nous avons construit notre propre expérience avec cette équipe en jouant plusieurs grands matches, comme le barrage contre l'Italie (1-0, 0-0), les matches contre la France (2-1, 1-2 en qualifications) étaient également très bons. Nous avons emmagasiné de l'expérience ensemble. Le football est basé sur le vécu, sur et en-dehors du terrain, mais il n'y a aucune raison de se sentir désavantagés. Nous avons montré que nous savons résister à une lourde pression. (...) L'arrogance est probablement le défaut qui nous correspond le moins."

Andreas Granqvist (défenseur et capitaine suédois): "Les Allemands ont joué des matches de Ligue des champions, ils sont allés loin à la Coupe du monde, ils ont joué des finales.... Mais nous, nous jouons ensemble depuis deux ans. Nous avons eu d'excellents résultats contre des équipes bien mieux cotées que nous et nous sommes capables de gagner ce genre de matches. Demain (samedi) nous affrontons une Allemagne qui a une meilleure équipe sur le papier, qui est mieux classée que nous (au classement mondial). Mais nous ferons tout notre possible pour obtenir un bon résultat."

- Le choc à Sotchi: 'Le match d'une vie' -

Granqvist: "L'Allemagne était le grand favori avant le tournoi. Rien que le fait d'imaginer que nous ayons l'opportunité de les battre au second match et de les éliminer... Je ne pense pas que beaucoup de gens imaginaient cela. On a réussi nos débuts contre la Corée du Sud (1-0) et on peut être satisfaits de notre performance jusqu'à présent. J'espère que le résultat de demain (samedi) sera dans cette droite ligne."

Andersson: "C'est le genre de match qu'on attend dans une vie, dans une carrière entière, et pour lequel on travaille. C'est un défi difficile mais il faut en profiter au maximum, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir peser sur un match d'une telle envergure. Peu importe si nous pouvons ou non éliminer l'Allemagne, nous pouvons nous qualifier (en huitièmes) par nos propres moyens et c'est extraordinaire."

- L'exemple mexicain: 'Une petite idée' -

Andersson: "C'est difficile (de s'en inspirer), c'était un match isolé (victoire du Mexique 1-0) et nous en avons analysé beaucoup d'autres. Une équipe aussi talentueuse que l'Allemagne peut négocier le match suivant d'une toute autre manière. Evidemment, nous pouvons espérer que certaines choses se produisent et que les contres rapides puissent être importants. Les Mexicains ont été très bons dans ce qu'ils ont fait. Nous ne savons pas si les Allemands joueront de la même manière mais nous avons une petite idée de la manière dont nous voulons jouer quand nous récupérerons le ballon. Cela pourrait être important."

