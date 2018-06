Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Les joueurs de l'équipe de France qui n'avaient pas débuté contre le Pérou jeudi (1-0), dans le groupe C du Mondial-2018, ont surclassé les moins de 19 ans du Spartak Moscou 11-0 vendredi en match amical d'entraînement.

Les onze titulaires de cette deuxième rencontre en Coupe du monde (après celle contre l'Australie, 2-1), aboutissant à la qualification pour les 8e de finale, sont quant à eux restés au camp de base pour le programme classique de récupération et de soins.

Les "coiffeurs" se sont aisément imposés grâce à des triplés d'Ousmane Dembélé et Florian Thauvin, des doublés de Thomas Lemar et Nabil Fekir, et un but de Benjamin Mendy, lors d'un match de deux fois trente minutes, sur le terrain d'entraînement de Glebovets dans les environs de Moscou.

Les éléments offensifs ont brillé et les latéraux français Mendy et Djibril Sidibé se sont également illustrés avec des montées incessantes et des prestations de bonne facture, face il est vrai à une opposition assez faible, dans un match à sens unique.

Dimanche dernier, les remplaçants des Bleus avaient eu plus de mal face aux mêmes jeunes du Spartak (3-2).

Le onze des "coiffeurs" était disposé en 4-2-3-1 sous un grand soleil: Mandanda - Sidibé, Rami, Kimpembe, Mendy - N'Zonzi, Tolisso - Thauvin, Fekir, Lemar - Dembélé. Le troisième gardien des Bleus, Alphonse Areola, a débuté dans le camp des jeunes Russes avant de céder sa place en cours de match.

Les Bleus disputent leur troisième match de poule face au Danemark, mardi à Moscou.



