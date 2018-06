Neymar occupera comme prévu sa place avec le Brésil contre le Costa Rica vendredi (14h00) pour le match de la deuxième journée du groupe E du Mondial-2018. Sans surprise et comme le sélectionneur Tite l'avait annoncé, le Brésil a aligné quasiment la même équipe que contre la Suisse (1-1) en ouverture de la Coupe du monde.

Tite avait justifié sa décision par un besoin de "cohérence" et rassuré sur l'état de santé de Neymar, victime d'un coup à la cheville contre la Suisse dimanche. S'il n'avait pas participé à l'entraînement des Brésiliens lundi et mardi, le joueur le plus cher du monde "n'a pas de handicap physique", avait rassuré Tite. "Il ne faut pas s'inquiéter" pour Neymar, avait insisté le technicien auriverde.

Seul changement dans le XI brésilien, le remplacement sur blessure de Danilo par Fagner, déjà annoncé par la Fédération brésilienne pendant la nuit. Le latéral droit de Manchester City souffre d'une blessure musculaire "à la hanche droite".

Côté Costa Rica, le sélectionneur Oscar Ramirez avait annoncé un seul changement jeudi, celui de Calvo par Oviedo dans la défense des Ticos. Ce remplacement est la seule différence avec le XI aligné contre la Serbie en ouverture du Mondial (défaite 1-0).

Les équipes

Brésil: Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap.), Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Coutinho - Willian, Jesus, Neymar

Sélectionneur: Tite (BRA)

Costa Rica: Navas - Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo - Ruiz (cap.), Borges, Guzman, Venegas - Urena

Sélectionneur: Oscar Ramirez (CRC)

Arbitre: Bjorn Kuipers (NED)



AFP