L'avant-centre Kelechi Iheanacho, absent au coup d'envoi de la défaite du Nigeria face à la Croatie, a été titularisé vendredi contre l'Islande (17h00), qui de son côté a effectué deux changements par rapport au onze qui a tenu en échec l'Argentine.

Le sélectionneur Gernot Rohr a opté pour deux attaquants face aux Nordiques, en alignant le joueur de Leicester aux côtés d'Ahmed Musa, selon les compositions communiquées par la Fifa.

Odion Ighalo, impuissant face aux Croates (2-0) le 16 juin, fait les frais de cette stratégie, et débutera sur le banc, tout comme le Gunner Alex Iwobi.

Coté islandais, le sélectionneur Heimir Hallgrimsson a changé deux joueurs par rapport à ceux qui avaient débuté contre l'Argentine (1-1) le 16 juin, Jon Bodvarsson et Rurik Gislason étant les gagnants de ce turn-over.

Buteur face à l'Albiceleste, Alfred Finnbogason sera bien présent au coup d'envoi, tout comme le gardien Hannes Halldorsson.

Après la victoire de la Croatie contre l'Argentine (3-0) jeudi, le vainqueur de ce match entre Vikings et Super Eagles se rapprochera des 8es de finale.

Composition des équipes:

Nigeria: Uzohu - Balogun, Ekong, Omeruo - Ndidi, Mikel (cap), Etebo - Idowu, Moses - Iheanacho, Musa

Sélectionneur: Gernot Rohr (GER)

Islande: Halldorsson - Magnusson, R. Sigurdsson, Arnason, Saevarsson - Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson (cap), Gislason - Finnbogason, Bodvarsson

Sélectionneur: Heimir Hallgrimsson (ISL)

Arbitre: Matt Conger (NZL)



