Après Gareth Southgate, c'est au tour de Tite de rejoindre l'infirmerie: le sélectionneur brésilien s'est blessé en célébrant le but de Coutinho (90+1) en toute fin de match contre le Costa Rica (2-0).

Fou de joie après 90 minutes de frustration et un but qui délivrait le Brésil, le technicien s'est précipité sur le terrain avec ses joueurs, gratifiant le stade de Saint-Pétersbourg d'une magnifique chute.

"Je crois que je me suis déchiré un muscle!", a-t-il expliqué en conférence de presse à l'issue du match. "Je boite maintenant. On était un peu trop excités. Je n'ai même pas pu rejoindre mes joueurs sur le terrain. J'ai dû retourner au banc en boitant."

Le Mondial russe n'épargne pas les sélectionneurs. Mercredi, Gareth Southgate s'était luxé l'épaule droite en faisant son jogging.

