Les joueurs argentins ont-ils réclamé le départ immédiat du sélectionneur Jorge Sampaoli après la déroute contre la Croatie jeudi lors du 2e match du Mondial-2018? "C'est absolument faux", a affirmé une source à la sélection argentine vendredi.

"Tout ce qui qui a été dit sur une réunion des joueurs ou autre, tout est faux", a assuré cette source au lendemain de la débâcle des Albicelestes (3-0), qui place l'équipe de Lionel Messi et consorts au bord de l'élimination dès la phase de poules.

Pendant la nuit de jeudi à vendredi, des médias argentins et internationaux s'étaient fait l'écho de rumeurs concernant une rupture entre le staff technique et les joueurs. Par exemple O Globo, au Brésil, avait affirmé que les "joueurs de l'Argentine demandent la démission de Sampaoli avant le match contre le Nigeria".

Il était aussi question d'une arrivée de l'ancien joueur Jorge Burruchaga, actuel manager de l'équipe, pour prendre en main le groupe avant le dernier match, contre le Nigeria mardi.

"Ils veulent virer Sampaoli, mettre Burruchaga et faire la grande Espagne", a notamment déclaré l'entraîneur argentin Ricardo Caruso Lombardi jeudi en référence à la situation de l'Espagne, dont l'entraîneur Julen Lopetegui a été limogé à deux jours du début du Mondial pour s'être accordé en douce sur un départ au Real Madrid après le Mondial.



