Cette fois, il faut franchir l'obstacle ! Même diminué, Neymar doit enfin lancer le Mondial du Brésil, vendredi à Saint-Pétersbourg face au Costa Rica (14h00 françaises), et rapprocher des huitièmes une Seleçao qui s'est fébrilement cassé les dents sur la muraille suisse (1-1).

Dans le tableau de marche de la Canarinha, personne n'imaginait trébucher d'entrée. Ce faux-départ complique la situation brésilienne (1 pt) dans le groupe E, où la Serbie (3 pts) a accentué la pression en battant les Costariciens (1-0).

"La pression, on l'a toujours", a balayé le défenseur Thiago Silva, mais la belle mécanique auriverde d'avant la Coupe du monde (11 matchs sans défaite) connaît des ratés inattendus.



L'autre imprévu, ce sont les douleurs à la cheville droite dont s'est plaint Neymar après avoir subi pas moins de 10 fautes contre la Suisse, quatre mois après avoir été opéré du pied droit. "Ce n'est pas un sacrifice. Oui, il jouerait si ce n'était pas la Coupe du monde. L'entraîneur ne va pas être malhonnête et jouer avec la santé de ses joueurs", a rassuré le sélectionneur Tite.

Sueurs froides



"Il n'a pas de handicap physique" après le "coup" reçu contre la Suisse, a précisé le technicien, qui a tout de même dû avoir quelques sueurs froides pour l'attaquant du Paris SG qui s'entraîne depuis son arrivée en Russie avec un strap bleu sous la chaussette et est resté aux soins lundi et mardi, avant de reprendre l'entraînement "normalement" mercredi. "Je me suis bien entraîné, je me suis senti à l'aise et je suis tranquille pour mon pied", a lâché la superstar dans une vidéo diffusée par sa fédération.



Ces inquiétudes ont sans doute rappelé aux Brésiliens les tristes heures du Mondial-2014 à domicile quand Ney, blessé à une vertèbre, avait déclaré forfait avant l'humiliation en demi-finales contre l'Allemagne (7-1). Bref, il reste des fantômes à chasser, dont le spectre de la Neymar-dépendance. Car même diminué, le joueur le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros) reste indispensable aux quintuples champions du monde.



"Quand il est sur le terrain, c'est une aide impressionnante, a résumé mardi son complice Philippe Coutinho. C'est un joueur de grand tempérament, un type valeureux qui fait toujours face aux adversaires, crée du jeu, des espaces."



Pilonner la cage



Opposé vendredi au gardien du Real Madrid Keylor Navas, l'ancien attaquant de Barcelone (55 buts en 86 sélections) va devoir faire oublier un premier match où tous les Brésiliens ont été imprécis face au but, mis à part peut-être Coutinho, auteur de l'ouverture du score. Hors de question toutefois de brider les velléités offensives de Neymar, parfois jugé trop individualiste. "Je ne vais pas lui enlever la possibilité d'être un génie dans les 30 derniers mètres", a scandé Tite.

Le génie ferait bien de revenir maintenant pour des Brésiliens qui restent mine de rien sur une série de trois matchs d'affilée sans succès en Coupe du monde - improbable pour eux !



Face au Costa Rica, avec le même onze que contre la Suisse selon le coach brésilien, il faudra déstabiliser le bloc adverse et pilonner la cage de Navas, qui se mesurera à distance avec le portier brésilien Alisson, présenté dans la presse espagnole comme son possible successeur au Real. Et cette fois, malgré le forfait de dernière minute de Danilo (hanche), remplacé par Fagner dans le onze titulaire, il faudra éviter de s'affoler, dans un tournoi où nombre de favoris se sont fait surprendre par des équipes moins bien cotées.



"Nous devons rester calmes, faire tourner le ballon davantage et trouver l'ouverture au bon moment", prévient Coutinho. "Il est clair que ce sera difficile. Beaucoup de gens pensent que parce que nous sommes le Brésil, nous allons gagner facilement et marquer beaucoup... Mais tout le monde est prêt à se battre et nous devons fournir 110% de nous-mêmes", a-t-il souligné.

Le Neymar "pas à 100%" d'il y a une semaine saura-t-il grignoter quelques points de pourcentage ? "Nous attendons beaucoup de ce match et j'espère que nous réussirons une bien meilleure performance que l'autre jour. Nous voulons gagner", a conclu l'intéressé.



- © 2018 AFP