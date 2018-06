Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le milieu suisse Valon Behrami, touché aux adducteurs lors du match contre le Brésil (1-1) dimanche dernier et annoncé comme incertain, a finalement été titularisé contre la Serbie, match décisif pour la qualification pour le 2e tour du Mondial-2018, vendredi à Kaliningrad.

Le sélectionneur de la "Nati" Vladimir Petkovic, qui était resté mystérieux jeudi sur une possible titularisation de son milieu de terrain, a donc décidé de le faire jouer d'entrée de jeu, gardant le même onze qui avait tenu en échec le Brésil (1-1) lors du premier match.

Lors des quinze minutes d'entraînement ouvertes à la presse jeudi, Behrami n'avait pas semblé souffrir de sa blessure. Il avait même multiplié les sprints avant de participer avec tous ses coéquipiers aux "toros" (jeux de passe à une touche de balle et en cercle) mis en place par l'encadrement suisse.

Premier joueur helvète à disputer quatre Coupes du monde, il avait joué un grand rôle lors du match nul décroché contre le Brésil, grand favori de la compétition, avant de devoir sortir en fin de match à cause de sa blessure.

Du côté de la Serbie, les principaux cadres sont tous présents à l'image du capitaine Aleksandr Kolarov, du milieu Sergej Milinkovic-Savic, ou de l'attaquant Aleksandar Mitrovic.

Les équipes :

Serbie: Stojkovic - Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov (cap.) - Milivojevic, Matic - Kostic, Milinkovic-Savic, Tadic - Mitrovic

Sélectionneur: Mladen Krstajic (SRB)

Suisse: Sommer - Lichtsteiner (cap.), Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaïli, Zuber - Seferovic

Sélectionneur: Vladimir Petkovic (SUI)

Arbitre: Felix Brych (GER)



