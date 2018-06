Plutôt satisfaits de leur premier match contre le Panama (3-0), surtout de la seconde période, selon le coach Roberto Martinez, les Belges espèrent "arracher la qualification" pour les huitièmes du Mondial-2018 dès samedi, contre le Tunisie, a expliqué vendredi le milieu Axel Witsel.

Se méfier de la Tunisie

Roberto Martinez: "C'est une équipe qui a fait 2-2 contre le Portugal (en match amical), qui a aussi joué contre l'Espagne et ils ont impressionné pas mal de monde avec cette performance, ensuite face à l'Angleterre (1-2) elle a montré un visage très flexible. Elle a joué en 4-3-3 en s'appuyant sur la qualité individuelle de Skhiri et Khazri avant de passer à une défense à 5. Et ils ont sans doute l'équipe la plus dynamique que l'on va rencontrer. Elle a un jeu très dangereux et très rapide. C'est une équipe qui vous oblige à être concentré à chaque seconde".

Le même onze ?

Martinez: "On n'a pas de blessés, tout le monde a très bien récupéré après le premier match. Le travail à l'entraînement a été très bon. Je pense que nous avons une bonne condition physique et tout le monde est prêt. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions sur le onze de départ, mais ce que nous voulons c'est mettre une équipe qui gagne. Tous les joueurs sont prêts pour ça. Mon seul problème, c'est que tous les joueurs mériteraient de jouer, sauf Thomas Vermaelen et Vincent Kompany, qui sont encore un peu justes".

La Belgique un des favoris ?

Axel Witsel: "Je pense qu'on doit se concentrer sur nous, c'est le plus important. C'est clair qu'il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. On voit beaucoup de grosse nations perdre des points et perdre des matches. On a été très bon pour le premier match, on va essayer de remettre ça demain".

Première réussie contre le Panama

Martinez: "Contre le Panama, on a été nous-même lors de la deuxième période. On a dû se débarrasser de la prise de conscience initiale qu'on était à la Coupe du Monde. notre jeu s'est amélioré au fil du match".

Witsel: "Je pense qu'on est tous content, même si on aurait pu faire mieux dans la manière contre le Panama. Il n'y a aucun match facile. Je n'appellerais pas le match contre la Tunisie un +vrai+ test, chaque match est difficile. Maintenant, demain (samedi) on doit tout donner pour arracher la qualification".

L'apport de l'expérience

Witsel: "On a beaucoup plus d'expérience qu'au Brésil. Cela fait pas mal d'années qu'avec ce groupe on est ensemble. Si quand on regarde premier match contre le Panama, je trouve qu'on a quand même bien géré ce début de Coupe du Monde, parce que ce n'est pas facile. On a plus les moyens, avec l'expérience, de savoir gérer les matches. Le dernier match était assez fermé mais ont est resté calme, serein et on a réussi au final à marquer trois buts, c'est que du positif".

