Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'AS Rome a annoncé vendredi le recrutement de l'ailier néerlandais Justin Kluivert en provenance de l'Ajax d'Amsterdam.

L'AS Rome a annoncé vendredi le recrutement de l'ailier néerlandais Justin Kluivert en provenance de l'Ajax d'Amsterdam.



Le club italien a dû débourser un peu plus de 17 millions d'euros pour s'offrir les services du jeune international âgé de 19 ans.

Le contrat, signé pour une durée de cinq ans, prévoit également des bonus liés aux résultats du joueur et du club pouvant atteindre 1,5 million d'euros, précise le club romain sur son site internet.

Justin Kluivert, dont le père Patrick Kluivert a évolué dans les rangs de Barcelone, de l'Ajax d'Amsterdam et de Newcastle, a totalisé 30 apparitions dans le Championnat des Pays-Bas la saison passée et marqué 10 buts.

Jouant de préférence sur l'aile gauche, il est aussi à l'aise sur le côté droit ou en position centrale, précise l'AS Rome.

Justin Kluivert a fait ses débuts en mars en équipe nationale des Pays-Bas en faisant son entrée au cours d'un match amical contre le Portugal remporté 3-0 par les Oranje.



Par Christophe BEAUDUFE - © 2018 AFP