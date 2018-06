Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le Belge Romelu Lukaku a imité Diego Maradona en inscrivant samedi contre la Tunisie (5-2) son 2e doublé consécutif, ce qui lui permet de doubler son total et de rejoindre le Portugais Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs du Mondial-2018.

Aucun joueur depuis l'icône argentine en 1986 n'avait réussi cet enchaînement selon le statisticien Opta.

Maradona l'avait fait aussi contre l'Angleterre et la Belgique il y a 32 ans. Et Lukaku, déjà doublé-buteur contre le Panama (3-0) dans le groupe G, est le premier joueur belge à marquer quatre buts dans une même Coupe du monde, selon la Fifa.

"CR7" a lui inscrit un triplé contre l'Espagne (3-3), puis l'unique but du match contre le Maroc (1-0) dans le groupe B.

Derrière ce duo, se trouvent le Russe Denis Cheryshev et l'Espagnol Diego Costa, avec trois buts chacun.

Classement des buteurs du Mondial 2018 de football à l'issue des matches joués samedi:

4 buts: Cristiano Ronaldo (Portugal), Lukaku (Belgique)

3 buts: Cheryshev (Russie), Costa (Espagne)

2 buts: Coutinho (Brésil), Dzyuba (Russie), E. Hazard (Belgique), Jedinak (Australie), Kane (Angleterre), Modric (Croatie), Musa (Nigeria)

1 but: Agüero (Argentine), Batshuayi (Belgique), Bronn (Tunisie), Eriksen (Danemark), Finnbogason (Islande), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Granqvist (Suède), Griezmann (France), Kagawa (Japon), Khazri (Tunisie), Kolarov (Serbie), Krychowiak (Pologne), Lozano (Mexique), Kylian Mbappé (France), Mertens (Belgique), Mitrovic (Serbie), Nacho Fernández (Espagne), Neymar (Brésil), Niang (Sénégal), Osako (Japon), Poulsen (Danemark), Quintero (Colombie), Rakitic (Croatie), Rebic (Croatie), Salah (Egypte), Sassi (Tunisie), Shaqiri (Suisse), Suárez (Uruguay), Xhaka (Suisse), Zuber (Suisse)

