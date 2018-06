Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

L'Allemagne, dos au mur à l'heure d'affronter la Suède au Mondial-2018, a choisi de rebattre les cartes dans son onze de départ, sacrifiant Mesut Özil et Sami Khedira après la déroute inaugurale face au Mexique (1-0), au profit de Marco Reus et Sebastian Rudy.

En sacrifiant Özil et Khedira, le sélectionneur Joachim Löw a choisi d'évincer deux de ses leaders en espérant un sursaut conduit notamment par Reus (29 ans), auteur d'une bonne rentrée face au Mexique.

Le jeune Timo Werner, qui était en balance avec Mario Gomez, a pour sa part été reconduit au poste d'avant-centre, avec en soutien Reus, Thomas Müller et Julian Draxler.

En défense, Mats Hummels souffre des cervicales et il a cédé sa place de titulaire à Antonio Rüdiger, associé à Jérôme Boateng dans l'axe. Jonas Hector, forfait lors du premier match, a retrouvé au passage sa place de latéral gauche.

Les Suédois, pour leur part, ont aligné l'équipe attendue avec le retour en défense de Victor Lindelöf, malade avant le premier match remporté contre la Corée du Sud (1-0).

La Suède, deuxième du groupe F (3 pts) derrière le Mexique (6 pts), a l'occasion de donner samedi le coup de grâce à l'Allemagne (0 pt), championne du monde en titre, qui sera éliminée en cas de défaite.

Les équipes:

Allemagne: Neuer (cap.) - Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector - Rudy, Kroos - Draxler, Müller, Reus - Werner.

Sélectionneur: Joachim Löw (GER)

Suède: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist (cap.), Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen

Sélectionneur: Janne Andersson (SWE)



Par Corentin DAUTREPPE - © 2018 AFP