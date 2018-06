Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

L'Allemagne, championne du monde en titre, est menée 1 à 0 à la mi-temps de son 2e match du Mondial-2018 contre la Suède, et menacée d'élimination dès la phase de groupes, samedi à Sotchi.

L'Allemagne, championne du monde en titre, est menée 1 à 0 à la mi-temps de son 2e match du Mondial-2018 contre la Suède, et menacée d'élimination dès la phase de groupes, samedi à Sotchi.



Après sa défaite initiale contre le Mexique (1-0), le but du Suédois Ola Toivonen (32e) élimine pour l'heure la Mannschaft de la Coupe du monde, elle qui n'a jamais quitté un Mondial avant les quarts de finale depuis son retour dans la compétition reine en 1954.

Les hommes de Joachim Löw, qui avait effectué des changements forts par rapport au premier match en reléguant par exemple Mesut Özil sur le banc, ont multiplié les occasions dans les 45 premières minutes, mais ont cruellement manqué de réalisme tout en laissant de grands espaces dans leur défense.

Ce résultat offrirait en revanche à la Suède, déjà victorieuse (1-0) lors de son premier match contre la Corée du Sud, et au Mexique, leur ticket pour les huitièmes de finale. Il éliminerait du coup aussi les Sud-Coréens, battus par les Mexicains dans l'après-midi (2-1).

Au XXIe siècle, seul un tenant du titre, le Brésil en 2006, a réussi à franchir l'obstacle de la phase de groupes dans un Mondial. L'Espagne en 2014, l'Italie en 2010, et la France en 2002, avaient calé au moment de défendre leur couronne.

Une malédiction du vainqueur qu'il semblait difficile de transposer à la Mannschaft tant ses statistiques font trembler. Elle est arrivée huit fois en finale lors des 16 derniers Mondiaux depuis 1954, pour quatre titres de championne du monde. Elle a été au total 12 fois dans le dernier carré, et n'a été éliminée qu'une fois avant les quarts de finale, en 1938.

"Ca n'arrivera pas", avait sèchement répondu Joachim Löw à un journaliste qui lui rappelait les déboires des précédents champions, après la défaite inaugurale 0-1 contre le Mexique.



- © 2018 AFP