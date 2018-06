Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Le milieu de terrain du Portugal Joao Moutinho n'a pas pris part à l'entraînement de son équipe samedi, laissant planer des doutes sur sa participation au dernier match de poule contre l'Iran lundi.

Moutinho, malade, avait déjà manqué la séance d'entraînement de vendredi et était de nouveau absent 24 heures plus tard.

Le milieu de 31 ans était titulaire pour les deux premiers matchs du Portugal, délivrant une passe décisive au cours de la victoire 1-0 contre le Maroc.

L'arrière gauche Raphael Guerreiro a de son côté repris l'entraînement avec le reste de l'équipe après avoir ressenti une douleur à une jambe vendredi.

Avec quatre points, le Portugal est en tête du groupe B à égalité avec l'Espagne et n'a besoin que d'un nul contre l'Iran pour s'assurer la qualification pour les huitièmes.

"On a vu les matchs (de l'Iran) et d'autres rencontres de la Coupe du monde: il n'y a pas de match facile", a déclaré pour sa part le défenseur Ruben Dias.

"Ce sera un match où il faut s'attendre à tout. Toutes les équipes sont ambitieuses et ils savent très bien que ce sera un match difficile, pour eux et pour nous, a-t-il ajouté. C'est la Coupe du monde. Parfois vous ne démarrez par très bien et au fur et à mesure des matchs, vous prenez confiance et vous vous améliorez."



