Quatre équipes (Russie, Uruguay, France et Croatie) sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde, que ne disputeront pas l'Arabie Saoudite, l'Eqypte, le Maroc, le Pérou et le Costa Rica.

Poule A:

Qualifiés: Russie et Uruguay

Eliminés: Egypte et Arabie Saoudite

Prochain rendez-vous (lundi): Egypte - Arabie Saoudite et Russie - Uruguay

Poule B

Qualifiés: aucun

Eliminé: Maroc

Prochains rendez-vous (lundi): Espagne-Maroc et Portugal-Iran

Poule C

Qualifié: France

Eliminé: Pérou

Prochains rendez-vous (mardi): France - Danemark et Australie - Pérou

Poule D

Qualifié: Croatie

Eliminé: aucun

Prochains rendez-vous: Islande-Croatie et Argentine-Nigeria (mardi)

Poule E

Qualifié: aucun

Eliminé: Costa Rica

Prochains rendez-vous (mercredi): Serbie - Brésil et Suisse - Costa Rica

Les équipes des groupes F, G et H doivent disputer leur deuxième match samedi et dimanche.



