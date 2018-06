Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le sélectionneur de l'Argentine Jorge Sampaoli, très critiqué après l'humiliation (3-0) contre la Croatie dans le Mondial-2018, a été conforté samedi par le président de la fédération argentine de football (AFA) Claudio Tapia, a affirmé dans la soirée une source interne à la sélection.

Le sélectionneur de l'Argentine Jorge Sampaoli, très critiqué après l'humiliation (3-0) contre la Croatie dans le Mondial-2018, a été conforté samedi par le président de la fédération argentine de football (AFA) Claudio Tapia, a affirmé dans la soirée une source interne à la sélection.



L'entraîneur avait été ciblé par une rumeur selon laquelle ses joueurs avaient réclamé son départ immédiat, avant même d'affronter le Nigeria. Une phrase de l'attaquant Sergio Aguero au sujet de son sélectionneur au soir de la défaite - "Qu'il dise ce qu'il veut" - avait aussi alimenté l'idée d'une rupture entre les joueurs et le staff technique.

Il était alors question d'un remplacement par le manager de la sélection, Jorge Burruchaga. "C'est absolument faux", avait affirmé une source à la sélection argentine vendredi, "tout ce qui a été dit sur une réunion des joueurs ou autre, tout est faux".

Sampaoli a supervisé l'entraînement de l'Albiceleste samedi, le premier ouvert aux médias - pour un quart d'heure - depuis la défaite contre la Croatie. Claudio Tapia était présent à ses côtés lors de cette séance.

Les Nigérians ont donné une bouffée d'air aux Argentins en battant l'Islande vendredi (2-0). Ce résultat a pour conséquence de simplifier l'équation de l'Albiceleste: elle peut terminer deuxième de son groupe si elle bat le Nigeria et que, dans le même temps, l'Islande ne bat pas la Croatie.

Même si la sélection nordique gagne, l'Argentine peut se qualifier pour les 8es de finale, en fonction de la différence de buts (actuellement de -2 pour les Islandais et -3 pour les Argentins. Elle affronterait alors le 1er du groupe C, soit actuellement la France.



- © 2018 AFP