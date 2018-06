"La situation est complexe" mais "nous devons nous unir": le grognard Javier Mascherano et le président de la Fédération argentine Claudio Tapia ont appelé à l'union sacrée pour tenter d'accrocher la qualification pour les huitièmes, mardi contre le Nigeria, malgré les critiques contre le sélectionneur Jorge Sampaoli.

Surprise, dimanche à Bronnitsy! Le président de la Fédération argentine (AFA), Claudio Tapia, s'est présenté en conférence de presse aux côtés de deux grognards, le Milanais Lucas Biglia et l'ancien Barcelonais Javier Mascherano, surnommé "Jefecito" - "petit chef" -, à deux jours du dernier match de poules contre le Nigeria, mardi à Saint-Pétersbourg.

- "Exprimer nos opinions" -

Pas innocent, bien sûr, alors que la presse internationale bruisse depuis la défaite humiliante contre la Croatie (3-0) de rumeurs de fracture dans le vestiaire argentin, entre le sélectionneur Jorge Sampaoli et ses cadres, notamment l'incontournable capitaine Lionel Messi et son adjoint... Mascherano.

Ce dernier a joué les pompiers de service face à la presse. "La relation avec le sélectionneur est totalement normale", a-t-il notamment affirmé... tout en reconnaissant que "quand nous sentons un certain malaise, nous en parlons" avec "Sampa", "parce que sinon nous serions des hypocrites".

"Nous savons que la situation est complexe, nous devons nous unir, exprimer nos opinions, faire tout ce qui est possible pour que l'équipe prépare le match dans les meilleures conditions possibles", a encore estimé le milieu du Hebei China Fortune, reconnaissant qu'il "est clair que (...) plus d'une chose a mal tourné, ne nous mentons pas".

Futurs adversaires de l'Albiceleste, mardi à Saint-Pétersbourg, les Nigérians ont donné une bouffée d'air aux Argentins vendredi en battant l'Islande (2-0). Ce résultat a pour conséquence de simplifier l'équation: Messi et compagnie peuvent terminer deuxièmes de leur groupe s'ils battent le Nigeria et que, dans le même temps, l'Islande ne bat pas la Croatie.

Même si la sélection nordique gagne, l'Argentine peut se qualifier pour les 8es de finale, en fonction de la différence de buts (actuellement de -2 pour les Islandais et -3 pour les Argentins). Elle affronterait alors le 1er du groupe C, soit actuellement la France.

"Nous avons une seule demande à faire aux supporters de la sélection, nous leur demandons de soutenir ce groupe, ce staff technique et ce rêve, parce que nous devons nous qualifier mardi prochain contre le Nigeria", a dit Claudio Tapia dimanche.

- "Nuire à la sélection argentine" -

Le dirigeant de l'AFA, en poste depuis un peu plus d'un an, s'est aussi montré offensif contre les propagateurs de rumeurs indélicates, notamment les médias, accusés de "vouloir nuire à la sélection argentine". "Nous voulez donner une opportunité aux Argentins, aux supporters, qui sont les seuls qui n'ont pas de mauvaise intention", a dit celui qui est président d'un petit club de 3e division argentine, ciblant "ces mauvaises intentions que nous vivons ici, qu'ont démontré un grand nombre de ceux qui sont ici, ceux qui veulent nuire à l'image de la sélection".

"Nous avons eu la réunion que vous connaissez", a-t-il encore expliqué en référence à une rencontre avec Sampaoli qui a abouti à la confirmation de ce dernier à son poste samedi soir. "Pour le reste, c'est votre responsabilité, vous êtes le quatrième pouvoir et il y a différentes manières d'exercer le pouvoir. N'oubliez pas que vous êtes des moyens de communication."

Sampaoli, qui pourrait choisir de désavouer son gardien Willy Caballero - auteur d'une énorme boulette contre la Croatie - pour le remplacer par Franco Armani contre le Nigeria, a en tout cas dirigé l'entraînement dimanche, l'air sérieux. Comme si de rien n'était, à quelques jours d'un match couperet.



