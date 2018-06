Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un hurlement de joie traverse les Berlinois réunis par milliers au pied de la Porte de Brandebourg: l'Allemagne vient de gagner face à la Suède (2-1) après avoir frôlé l'élimination en phase de groupes du Mondial-2018.

"Ce que je ressens c'est comme gagner de nouveau la Coupe du Monde", exulte Andrea Leher, une employée de 33 ans venue soutenir la Mannschaft, tenante du titre, mais à la peine depuis le début du tournoi et qui risquait l'élimination face à la Suède.

"C'est indescriptible", commente Roland Diehl, 58 ans, venu de Bavière pour voir ce match couperet sur la plus célèbre fan zone d'Allemagne.

Après avoir été menée au score, l'Allemagne a égalisé avant d'être réduite à 10. Elle s'impose finalement grâce à Toni Kroos qui a soulagé son équipe et le public allemand dans les derniers instants des arrêts de jeux.

Certains dans le public n'ont jamais douté: "La défaite était tout aussi improbable qu'une victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde", proclame Marcel Kreisel, un chômeur moqueur de 37 ans.

"En infériorité numérique! La folie! Merci pour ce come back, et bravo à l'équipe nationale", a twitté le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert.

La presse en ligne honore, elle, le sauveur: Kroos et son coup franc.

"Une ?uvre d'art de Kroos sauve notre Coupe du Monde", écrit le site du journal le plus lu d'Allemagne, Bild, qui depuis la défaite au premier match face au Mexique s'interrogeait ouvertement sur la capacité de l'équipe nationale à redresser la barre.

Le magazine Der Spiegel salue aussi le buteur qui redonne à l'Allemagne "une bonne chance d'aller en huitième", mais rappelle qu'il faudra gagner face à la Corée du Sud mercredi.

La chaîne ARD titrait elle sur le "soulagement", car c'est à la "cinquième minute des arrêts de jeu que le champion du monde a repris la route des huitièmes".

Le commentateur et ancien joueur Thomas Hitzlsperger a lui insisté auprès d'ARD sur le scénario incroyable de la rencontre qui peut souder l'équipe.

"Il y eu beaucoup de critiques (après la défaite contre le Mexique), alors gagner un match pareil avec un joueur en moins... ça peut devenir un très grand mondial" pour cette équipe, a-t-il jugé.

"On voit par cet évènement que les joueurs resserrent les rangs", poursuit-il.



