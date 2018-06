Gary Lineker, auteur en 1990 d'une phrase devenue proverbiale sur l'Allemagne "qui gagne toujours à la fin", a revisité sa citation historique samedi après la victoire de la Mannschaft à la dernière seconde contre la Suède (2-1) au Mondial-2018.

"Le football est un jeu simple", a tweeté l'ancien international anglais, "22 types courent après un ballon pendant 82 minutes, puis les Allemands ont un joueur expulsé, alors 21 types courent après un ballon pendant 13 minutes et à la fin les Allemands se démerdent pour gagner!" Bel hommage à la Mannschaft et à son sauveur Toni Kroos, auteur du but vainqueur à la 5e minute du temps additionnel, après l'exclusion de Jérôme Boateng pour un deuxième avertissement lors de leur deuxième match du groupe F au Mondial de football.

En 1990, l'année du troisième titre mondial des Allemands, Lineker avait lancé: "Le football est un jeu où 22 types courent après un ballon, et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne".

AFP