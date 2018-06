Le défenseur croate Dejan Lovren a estimé dimanche que le milieu et capitaine de la Croatie Luka Modric n'avait jamais été considéré pour le Ballon d'or parce qu'il représentait un "petit" pays.

"Modric aurait probablement plus d'attention s'il était allemand ou espagnol. Il serait peut-être même Ballon d'Or. Mais parce que nous sommes un pays plus petit, il reçoit moins d'attention qu'il ne le mérite", a jugé le défenseur central de Liverpool. "C'est un vrai plaisir de jouer avec Luka Modric, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment (...) Nous sommes tous des amoureux du football et nous savons que Modric est un joueur incroyable", a ajouté Lovren lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement de la Croatie, à Roshchino, au nord de Saint-Pétersbourg.

Modric a marqué lors des deux victoires de la Croatie, contre le Nigeria (2-0), puis contre l'Argentine (3-0). Grâce à ces deux succès, les Croates sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et leur différence de buts confortable (+5) signifie que la première place du groupe D est virtuellement assurée. Six Croates ayant déjà été avertis, dont Ivan Rakitic, Ante Rebic et Mario Mandzukic, la tentation de faire tourner l'effectif pour le dernier match de poule contre l'Islande sera donc grande pour le sélectionneur Zlatko Dalic.

Mais l'Argentine et le Nigeria espèrent tous les deux une défaite islandaise pour tenter de se qualifier. "Je comprends parfaitement les préoccupations de l'Argentine et son souhait de voir la Croatie aligner une équipe complète pour le prochain match. Mais nous devons aussi penser aux joueurs qui ont des cartons jaunes. C'est aussi notre préoccupation", a commenté Lovren.



