Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le "captain Kane" continue de frapper fort en ce début de Mondial: avec un triplé dimanche contre le Panama, l'Anglais Harry Kane a porté son total à cinq buts en deux matches, dépassant Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku en tête du classement des buteurs.

Deux penaltys, puis un but involontaire sur une frappe de Ruben Loftus-Cheek... mais qu'importe la manière ! L'attaquant de Tottenham est décisif avec les Trois Lions, comme contre la Tunisie (2-1) lorsqu'il avait inscrit un doublé - avec déjà un penalty.

Le capitaine de la sélection anglaise, à la limite du hors jeu sur son dernier but finalement bien accordé par l'assistance vidéo, a été remplacé dans la foulée par Jamie Vardy, alors qu'il restait une petite demi-heure de jeu.

L'Anglais a inscrit cinq buts sur ses cinq dernières frappes lors de cette Coupe du monde, a révélé le statisticien Opta.

Il dépasse après deux journées la star du Portugal Cristiano Ronaldo et l'attaquant des Diables Rouges Romelu Lukaku, tous deux auteurs de quatre buts. Il pourrait retrouver Lukaku lors de la "finale" tant attendue du groupe G, jeudi.



Par Yassine KHIRI - © 2018 AFP