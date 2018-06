Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le sélectionneur de l'équipe nationale, l'ancien attaquant vedette de l'Algérie, Rabah Madjer, nommé il y a huit mois, a été limogé dimanche, après une série de mauvais résultats, a annoncé la fédération algérienne de football (FAF).

Le sélectionneur de l'équipe nationale, l'ancien attaquant vedette de l'Algérie, Rabah Madjer, nommé il y a huit mois, a été limogé dimanche, après une série de mauvais résultats, a annoncé la fédération algérienne de football (FAF).



Réuni dimanche à Alger "le bureau fédéral à décidé à l'unanimité de se séparer du sélectionneur national Rabah Madjer", a indiqué la FAF sur son site internet.

La FAF a également mis fin aux fonctions de ses trois adjoints, Djamel Menad, Ighil Meziane et Lounes Gaouaoui (entraîneur des gardiens de but), selon cette source.

Le sort de Rabah Madjer était scellé et son départ acquis après la défaite le 7 juin face au Portugal (3-0) à Lisbonne en match de préparation pour le Mondial-2018.

Huit mois après son arrivée, Rabah Madjer n'a remporté que quatre victoires en huit rencontres, dont une sur tapis vert (3-0) contre le Nigeria, en éliminatoires du Mondial-2018.

Il avait succédé en octobre 2017 à l'Espagnol Lucas Alcaraz, lui-même, limogé six mois après sa nomination à la tête de la sélection algérienne.

Rabah Madjer était le 5e sélectionneur placé à la tête de l'équipe nationale algérienne depuis le départ de Vahid Halilhodzic à l'issue du Mondial-2014, durant lequel les Fennecs avaient effectué le meilleur parcours de leur histoire, défaits en 8e de finale en prolongations face à l'Allemagne futur championne du monde.

Absente de la Coupe du monde en Russie, l'Algérie doit affronter en septembre la Gambie dans le cadre des qualifications de la CAN-2019.



- © 2018 AFP