Publié il y a 1 heures

Marcelo Bielsa s'est voulu prudent lundi lors de sa première conférence depuis sa nomination au poste d'entraîneur de Leeds, club du nord de l'Angleterre au glorieux passé mais qui végète depuis 14 ans en 2e division.

"Il est imprudent de promettre quelque chose que vous ne puissiez garantir", a déclaré l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine, qui se lance un nouveau défi à 62 ans, dans un championnat qu'il découvre.

"Je ne pense pas que ce soit le message idéal à transmettre que celui de fixer des objectifs à l'avance", a poursuivi l'ombrageux Argentin, qui a signé mi-juin avec Leeds un contrat de deux ans avec une saison supplémentaire en option.

"En même temps, c'est impossible de ne pas y rêver (à la remontée en Premier League, ndlr)", a ajouté l'ex-entraîneur des clubs argentin de Newell's Old Boys, espagnols de l'Espanyol Barcelone et de l'Athletic Bilbao, et français de Marseille et Lille.

"Ce qui vous guide, c'est cet espoir, ce désir et cette espérance de voir se réaliser ce que tout le monde veut", a-t-il estimé.

Malgré un très bon départ, Leeds, trois fois champion d'Angleterre (1969, 1974, 1992) et finaliste de la Ligue des champions en 1975, s'est ensuite effondré dans la seconde moitié de la saison 2017/2018, pour ne finalement terminer qu'à la 13e place du Championship (D2 anglaise.



