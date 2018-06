Un bar de Rio de Janeiro a trouvé un moyen original d'attirer des clients pour le match du Brésil de mercredi contre la Serbie au Mondial-2018, en offrant des boissons gratuites à chaque chute de Neymar, moqué pour sa propension à simuler des fautes de ses adversaires.

Sur sa page Facebook, le Sir Walter Pub, du quartier populaire de Vila Penha, dans le Nord de Rio, a publié une photo de l'attaquant avec le message: "à chaque chute de Neymar, une tournée de shots gratuite". Les supporters en auront sûrement pour leur argent: Neymar est le joueur qui a subi le plus de fautes lors des deux premières journées de la compétition, 10 contre la Suisse (1-1) et 4 contre le Costa Rica (victoire 2-0 de la Seleçao).

Sans compter toutes les fois où il s'est écroulé tout seul pour simuler des fautes, comme vendredi dernier contre le Costa Rica, quand un penalty sifflé par l'arbitre a été annulé après le visionnage des images grâce à l'arbitrage vidéo (VAR).

Pour les clients du Sir Walter Pub, pas question de prendre le volant après le match! L'initiative de ce bar carioca n'est qu'un exemple parmi d'autres: se moquer de la star de la Seleçao est devenu un nouveau sport national au Brésil, avec une prolifération de montages photo désopilants sur les réseaux sociaux, sur sa manie de plonger pour simuler des fautes ou sur ses coupes de cheveux extravagantes.

Après avoir inscrit le deuxième but de la victoire à l'arraché contre le Costa Rica, Neymar s'est effondré sur la pelouse et a fondu en larmes, montrant une instabilité émotionnelle pointée du doigt par la presse brésilienne et moquée elle aussi sur internet.



AFP