Mehdi Benatia, le capitaine du Maroc déjà éliminé du Mondial-2018, n'a pas été titularisé par Hervé Renard, tandis que Thiago Alcantara a été préféré à Iniesta du côté de l'Espagne, lundi lors du dernier match du groupe B à Kaliningrad.

Mehdi Benatia, qui pourrait avoir disputé le dernier match de sa carrière avec les Lions de l'Atlas contre le Portugal (défaite 1-0), ne figure pas dans le 11 de départ d'Hervé Renard.

Le Maroc, qui a perdu ses deux premiers match dans le Groupe B contre l'Iran et le Portugal (1-0), est déjà éliminé du Mondial-2018, compétition à laquelle il n'avait plus participé depuis 1998. Mais la sélection africaine tentera de sauver "l'honneur" en glanant au moins un nul face à son voisin ibérique.

Son adversaire, l'Espagne, qui a remporté son match contre l'Iran (1-0) après avoir débuté la compétition par un nul contre le Portugal (3-3), a de son côté besoin d'inscrire au moins un point contre le Maroc pour se qualifier pour le tour suivant.

Pour cela, le sélectionneur Fernando Hierro a aligné l'équipe-type, à l'exception de Thiago Alcantara, qui a été préféré au vétéran Andrés Iniesta au milieu de terrain.

Il accompagnera Isco, David Silva et Diego Costa pour tenter de fendre la défense marocaine, où Romain Saïss remplace Benatia aux côtés de Manuel Da Costa.

Les équipes :

Espagne: De Gea - Carvajal, Piqué, Ramos (cap.), Alba - Busquets, Koke - David Silva, Thiago Alcantara, Isco - Diego Costa

Sélectionneur: Fernando Hierro (ESP)

Maroc: Munir - Dirar, Da Costa, Saiss, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa (cap.), Belhanda - Amrabat, Ziyech - Boutaïb

Sélectionneur: Hervé Renard (FRA)

Arbitre: Ravshan Irmatov (UZB)



