Trois changements pour affronter l'Iran: le sélectionneur du Portugal Fernando Santos a choisi de laisser sur le banc l'attaquant Gonçalo Guedes et les milieux Bernardo Silva et Joao Moutinho, pour le dernier match de groupe du Mondial-2018 (20h00) où le champion d'Europe veut décrocher son ticket pour les 8es.

Malade et absent de l'entraînement vendredi et samedi pour une grippe, Moutinho, titulaire lors des deux premières rencontres (3-3 contre l'Espagne, 1-0 contre le Maroc), est remplacé par Adrien Silva.

Dans des rôles plus offensifs, Santos a rappelé le vétéran Ricardo Quaresma, 34 ans, et donné sa chance au jeune André Silva, 22 ans, qui évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo.

L'autre technicien portugais Carlos Queiroz, en charge de l'Iran, a aligné Alireza Jahanbakhsh, meilleur buteur du championnat néerlandais cette saison avec Alkmaar, à la place de Karim Ansarifard. C'est son seul changement après le match accroché perdu contre l'Espagne (1-0).

Un match nul assure au Portugal champion d'Europe sa place en 8es, tandis que l'Iran devra gagner pour espérer aller plus loin, sauf surprenante défaite espagnole dans le même temps contre le Maroc, déjà éliminé.

Les équipes

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Haji Safi (cap.) - Amiri, Ebrahimi, Jahanbakhsh, Ezatolahi, Taremi - Azmoun

Sélectionneur: Carlos Queiroz (POR)

Portugal: Patricio - Cedric Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Adrien Silva, Carvalho, J. Mario, Quaresma - Andre Silva, Ronaldo (cap.)

Sélectionneur: Fernando Santos (POR)

Arbitre: Enrique Caceres (PAR)



