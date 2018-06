"Ca va être notre but que ce soit son dernier match. Nous aimons le footballeur, mais cette fois c'est contre nous": Lionel Messi, même s'il pourrait signer ses adieux avec l'Argentine en cas de défaite, ne recevra pas de traitement de faveur contre le Nigeria mardi, a prévenu lundi le latéral Bryan Iwodu.



Messi, qui a soufflé dimanche ses 31 bougies, aura 35 ans lors du Mondial-2022, l'édition 2018 pourrait donc être sa dernière. "Nous l'aimons, tout le monde l'aime, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de nous qualifier. Nous sommes là pour faire un résultat, pour défendre les couleurs du Nigeria. Dans le football, il n'y a pas de pitié, pas de charité. On ne peut pas faire de cadeau", a abondé le sélectionneur Gernot Rohr en conférence de presse.

"Il a bien fait contre la Croatie, il n'a pas eu de chance. Je crois qu'il est en forme, il faudra faire attention", a prévenu le technicien allemand. Avant la dernière journée mardi, l'Argentine est actuellement dernière de son groupe, ex aequo avec l'Islande. L'équation est simple: Messi et compagnie doivent batte le Nigeria et espérer une défaite ou un match nul de l'Islande contre la Croatie. Si la sélection nordique gagne, il faut que la différence de buts argentine soit meilleure.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le Nigeria a besoin d'une victoire à Saint-Pétersbourg. Mais les "Super Eagles" pourraient aussi se contenter d'un match nul, si l'Islande ne bat pas la Croatie avec trois buts d'écart.



