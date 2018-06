Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

De Dakar à Saint-Louis, les fans des "Lions de la Teranga" promettent de continuer à se mobiliser pour soutenir la bande à Sadio Mané, toujours en course pour les 8e de finale du Mondial-2018, malgré le match nul concédé contre le Japon (2-2) dimanche à Ekaterinbourg.

De Dakar à Saint-Louis, les fans des "Lions de la Teranga" promettent de continuer à se mobiliser pour soutenir la bande à Sadio Mané, toujours en course pour les 8e de finale du Mondial-2018, malgré le match nul concédé contre le Japon (2-2) dimanche à Ekaterinbourg.



"C'était un très beau match, on a mené au score deux fois. Le match nul fait partie de la dure loi du foot", se console, juste après le coup de sifflet final, Ismaël Thiam, un étudiant en russe de 22 ans venu supporter les hommes du sélectionneur Aliou Cissé dans la fan zone installée sur la place de l?Obélisque, dans un quartier populaire de Dakar.

A Saint-Louis, 250 km plus au nord, François Gaye, se veut également positif: "Il y a lieu de remarquer que le Sénégal n'a pas perdu et que l'on peut se mobiliser pour soutenir les Lions afin que l'équipe nationale réussisse une prouesse contre la Colombie", lors de la troisième journée, jeudi 28 juin.

Après la victoire contre la Pologne (2-1) en début de semaine, les supporters des Lions affichaient leur optimisme au moment d'affronter les "Samouraïs bleus". Les alentours de l'obélisque, lieu traditionnel de rassemblements, étaient envahis dès le début de l'après-midi par des milliers de fans portant les maillots de l'équipe nationale.

Au son des vuvuzelas et de tambours, au milieu de drapeaux vert-jaune-rouge, Pape Mane, un tailleur de 36 ans, se voulait serein. "On est toujours confiants. Le Sénégal va battre le Japon 2-0. On a de très bons joueurs", disait-il.

Le début du match lui a donné raison. Dès la 11e minute, le capitaine sénégalais et attaquant vedette de Liverpool, Sadio Mané, poussait le ballon avec un brin de chance dans le but de Kawashima. La foule rugit de bonheur, chante et danse...

Mais cela ne dure qu'un quart d'heure. Le temps pour Inui de ramener les deux équipes à égalité (34e).

- 'Trop contents' -

La mi-temps est sifflée sur ce score de parité. "Je suis très concentré, et je suis surpris. Je pensais que nous allions gagner 2-0, ou pourquoi pas 5-0", confie, un sourire aux lèvres malgré tout, Abou Aziz Ndiaye, un étudiant de 21 ans.

La seconde mi-temps est tendue. Les deux équipes font jeu égal. Jusqu'à la 71e, quand Moussa Wagué redonne l'avantage au Sénégal. Au pied de l'obélisque, nouvelle explosion de joie. Les chants de victoire retentissent, les bouteilles d'eau sont projetées en l'air, la foule exulte.

"On est trop contents de participer à cette Coupe du Monde, et surtout de voir notre pays gagner ! On souhaite que ça continue ainsi !", s'enthousiasme alors Mami Gueye, 27 ans, une actrice venue avec une copine.

Le vrai coup de froid tombe six minutes plus tard. Nouvelle égalisation du Japon, par Honda. Et les 10 dernières minutes n'y changeront rien, la qualification ne sera pas pour aujourd'hui.

"Je me sens hyper stressé, parce que le Japon était vraiment l'adversaire contre qui gagner. La Colombie est une équipe très forte", s'inquiète Assan Badiane, 23 ans, étudiant à l'Ecole supérieure polytechnique de Dakar. D'autres relativisent. "Le foot c'est d'abord du fun", lance Babacar Ndiaye, un jeune informaticien, avant de repartir, écharpe à la main, toujours "confiant".



- © 2018 AFP