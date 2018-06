Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Colombie s'est relancée dans la course aux huitièmes de finale en éliminant du Mondial-2018 la Pologne, corrigée (3-0) dimanche à Kazan.

Les Cafeteros, vainqueurs grâce à des buts de Yerry Mina (40), Radamel Falcao (70) et Juan Cuadrado (75), s'installent à la 3e place du groupe H et seront qualifiés s'ils battent le Sénégal jeudi, sans dépendre de l'autre résultat.

Point du Groupe H du 1er tour du Mondial 2018 de football à l'issue des matches joués dimanche.

Dimanche:

Pologne - Colombie 0 - 3

Japon - Sénégal 2 - 2

Déjà joués:

Pologne - Sénégal 1 - 2

Colombie - Japon 1 - 2

Reste à jouer (en heure de Paris):

28/06 (16h00): Sénégal - Colombie

28/06 (16h00): Japon - Pologne

Ndlr: Les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.

Si deux équipes ont le même nombre de points, comment savoir laquelle passe en huitièmes de finale ?

Voici les critères successifs :

- la meilleur différence de buts générale dans le groupe

- Sinon, le nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe

- Sinon, la différence particulière de points entre équipes concernées par cette égalité (dans le groupe)

- Sinon, la différence de buts particulières entre équipes concernées

- Sinon le plus grand nombre de buts marqués par les équipes concernées

- Sinon, le classement du fair-play calculé notamment sur la base des cartons jaunes et rouges reçus pendant la phase de groupes (carton jaune, 1 point ; second carton jaune (rouge indirect) 3 pts ; rouge direct 4 points ; jaune puis rouge direct 5 pts)

- Si il y a toujours égalité: tirage au sort.



