Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Déjà qualifiée pour les 8e de finale et brillante face à l'Argentine, la Croatie ne peut plus se cacher à l'heure d'affronter l'Islande mardi à Rostov pour la première place du groupe D, même si elle aimerait sans doute se faire plus discrète.

